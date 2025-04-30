В оригинальной юбке и украшениях Cartier: Эллен Помпео из "Анатомии Грей" получила звезду на "Аллее славы"

Эллен Помпео / © Associated Press

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55-летняя американская звезда Эллен Помпео, известная в первую очередь по своей игре в медицинском сериале «Анатомия Грей», появилась на особом мероприятии в Лос-Анджелесе. Актриса получила свою звезду на голливудской «Аллее славы» во вторник, 29 апреля.

© Associated Press

К ней присоединились ее муж Крис Айвери и двое из их троих детей — 15-летняя дочь Стелла и 8-летний сын Эли. Также у пары есть еще одна дочка — Сиенна, но она на мероприятии не присутствовала.

© Associated Press

Вначале Эллен позировала одна. На актрисе была красивая юбка фасона «русалка», поскольку бедра она красиво подчеркивала, а вот снизу была расклешенной. Юбка Эллен был от Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2025-2026.

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Также женщина надела водолазку в рубчик оттенка пыльная роза и босоножки с ремешками. Из украшений на ней можно было увидеть знаменитый золотой браслет Panthère de Cartier.

© Associated Press

Вместе с семьей Эллен позировала возле своей звезды. Они обнимались и улыбались. 15-летняя дочь актрисы выглядела стильно и элегантно в черном платье в мелкий белый горох. Волосы девушка распустила и выпрямила.

© Associated Press

Пришли поддержать ее также подруги Дебби Аллен из сериала «Анатомия Грей» и Шонда Раймс, которая известна как создатель этого проекта.

© Associated Press

Эллен Помпео / © Getty Images Эллен Помпео / © Associated Press Эллен Помпео / © Associated Press Эллен Помпео / © Getty Images Эллен Помпео / © Getty Images Эллен Помпео / © Getty Images Эллен Помпео и Крис Айвери / © Associated Press Эллен Помпео / © Associated Press