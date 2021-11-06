В оригинальных образах: Сара Джессика Паркер и ее Синтия Никсон на съемках "Секса в большом городе"

В Нью-Йорке снимают уже финальные эпизоды сериала, ведь премьера запланирована на декабрь 2021 года.
Сара Джессика Паркер и ее коллега Синтия Никсон попали под прицел фотографов во время очередной съемки продолжения культового сериала "Секс в большом городе", который получит название And Just Like That.. ("И просто так…"). Актрисы снимали сцену на улице в районе Мидтаун и обе были одеты в очень интересные и яркие наряды.
Сара Джессика надела трикотажное платье нежного лавандового цвета и широкое полосатое летнее пальто с рукавами в стиле Джульетты, которые сочетала с маленькой сумкой Chloé и серыми туфлями. На шее у актрисы было несколько украшений, а волосы ей уложили в объемную прическу.
Аутфит Синтии Никсон также был роскошным, ведь состоял из плаща горчичного цвета, легкой юбки с принтом и шелковой блузы. Завершили этот лук клатч и босоножки на высоком каблуке.
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