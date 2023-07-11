В оригинальных очках и платье с роскошным декольте: Алина Байкова на отдыхе в Турции

Образ идеально подходил для вечернего отдыха.
Супермодель Алина Байкова в очередной раз поделилась кадрами с отпуска, который сейчас проводит в Турции. На новых фото звезда была запечатлена в синем шелковом мини-платье на тонких бретельках и с глубоким V-образным декольте.
Лаконичный наряд Алина дополнила патриотичной сине-желтой лентой на груди, любимым украшением от украинского бренда mari b и парой бриллиантовых сережек-пусетов в ушах.
Также Алина распустила волосы и уложила назад, на глаза надела очки в необычной белой оправе, которая напоминала листья, а также сделала очень нежный маникюр в белом цвете.
Напомним, что ранее красавица показывала фото на котором позировала на яхте в нежном белоснежном кружевном купальнике от итальянского бренда Bikini lovers.
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