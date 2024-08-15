В оригинальных штанах с вязаными вставками: стильная Хайди Клум под прицелом папарацци

Звезда подчеркнула бронзовый загар полностью белым нарядом.
Немецкая модель, а также телеведущая Хайди Клум надела образ в стиле 70-х, для своего очередного похода на съемки шоу America's Got Talent, которые проводятся в Калифорнии.
Ее бохо-образ был совершенно белым и включал трикотажную майку в рубчик, а также джинсы полностью украшенные вязаными крючком вставками.
Также Клум обула ботинки на высоких каблуках, надела солнцезащитные очки, и сделала легкий макияж. Через плечо у звезды висела сумка с длинной многоярусной бахромой и кисточками.
Теперь 51-летнюю модель мы будем видеть часто, ведь она является одной из судьей America's Got Talent, вместе с Софией Вергарой, поэтому посещает студию практически ежедневно. Например, днем ранее она тоже продемонстрировала креативные штаны, у которых сзади были разрезы под ягодицами.
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