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В оригинальных штанах с вязаными вставками: стильная Хайди Клум под прицелом папарацци

В оригинальных штанах с вязаными вставками: стильная Хайди Клум под прицелом папарацци

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Звезда подчеркнула бронзовый загар полностью белым нарядом.

Немецкая модель, а также телеведущая Хайди Клум надела образ в стиле 70-х, для своего очередного похода на съемки шоу America's Got Talent, которые проводятся в Калифорнии.

Ее бохо-образ был совершенно белым и включал трикотажную майку в рубчик, а также джинсы полностью украшенные вязаными крючком вставками.

Также Клум обула ботинки на высоких каблуках, надела солнцезащитные очки, и сделала легкий макияж. Через плечо у звезды висела сумка с длинной многоярусной бахромой и кисточками.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Теперь 51-летнюю модель мы будем видеть часто, ведь она является одной из судьей America's Got Talent, вместе с Софией Вергарой, поэтому посещает студию практически ежедневно. Например, днем ранее она тоже продемонстрировала креативные штаны, у которых сзади были разрезы под ягодицами.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images
Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

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