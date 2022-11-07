В осенних красках: Екатерина Бужинская с мужем и детьми снялась в милой фотосессии

Певица показала фолловерам красивую семейную фотосессию.
Екатерина Бужинская с семьей снялась в осенней фотосессии, которую показала подписчикам в Instagram.
Перед объективом фотокамеры певица предстала с мужем Димитаром Стойчевым и их детьми – Катериной и Дмитриком.
Они позировали на природе на фоне осенних деревьев. Катя с детьми были одеты в образы в осенних красках – желтый, тыквенный, терракотовый, темно-зеленый.
На Бужинской был оранжевый топ и штаны, а сверху она одела укороченный тренч с цветочным принтом. Свой лук артистка дополнила оранжевым рюкзаком.
Дети были одеты в терракотово-оранжевые костюмы, а муж – в черные куртку, олимпийку и штаны.
"Небо для воздушных змеев, а не ракет. Господи, храни Украину и наших детей!" – подписала фотографии Екатерина.
Напомним, Бужинская рассказала, как на одном из фестивалей ей хотели помешать хорошо выступить и насыпали в туфли соли.
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