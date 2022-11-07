В осенних красках: Екатерина Бужинская с мужем и детьми снялась в милой фотосессии

Екатерина Бужинская с семьей снялась в осенней фотосессии, которую показала подписчикам в Instagram.

Перед объективом фотокамеры певица предстала с мужем Димитаром Стойчевым и их детьми – Катериной и Дмитриком.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Они позировали на природе на фоне осенних деревьев. Катя с детьми были одеты в образы в осенних красках – желтый, тыквенный, терракотовый, темно-зеленый.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На Бужинской был оранжевый топ и штаны, а сверху она одела укороченный тренч с цветочным принтом. Свой лук артистка дополнила оранжевым рюкзаком.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Дети были одеты в терракотово-оранжевые костюмы, а муж – в черные куртку, олимпийку и штаны.

Дочь Екатерины Бужинской / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Сын Екатерины Бужинской / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Дети Екатерины Бужинской / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Небо для воздушных змеев, а не ракет. Господи, храни Украину и наших детей!" – подписала фотографии Екатерина.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Бужинская рассказала, как на одном из фестивалей ей хотели помешать хорошо выступить и насыпали в туфли соли.

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