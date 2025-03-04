В особом наряде: Донателла Версаче вышла на подиум в жакете, которому 33 года

Спустя столько лет эта вещь продолжает выглядеть отлично и актуально.
Итальянский модельер Донателла Версаче презентовала в Милане на Неделе моды коллекцию готовой женской одежды своего бренда на сезон осень-зима 2025-2026.
В конце показа, когда модели продемонстрировали все наряды, на подиум традиционно вышла создательница коллекции. 69-летняя Донателла продемонстрировала наряд черного цвета, который включал обтягивающие лосины, сапоги на огромной платформе, а также жакет с золотыми пряжками, что украшали его спереди, на спине и рукавах.
Жакет Донателлы привлек особое внимание, ведь очень похож на тот, который она носила 33 года тому назад.
Скорее всего, модельер надела именно тот самый жакет, ведь он является для нее важной семейной реликвией - его сшил для нее старший брат Джанни Версаче в 1992 году. Жакет был вдохновлен коллекцией Miss SNM, одной из самых запоминающихся работ Versace всех времен.
Также Джанни сшил для Донателлы еще один наряд - черное бандажное платье в стиле БДСМ. В этом наряде в 1993 году Донателла посетила вечеринку, которая проходила в публичной библиотеке в Нью-Йорке.
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