В особом наряде: Донателла Версаче вышла на подиум в жакете, которому 33 года

Спустя столько лет эта вещь продолжает выглядеть отлично и актуально.

Итальянский модельер Донателла Версаче презентовала в Милане на Неделе моды коллекцию готовой женской одежды своего бренда на сезон осень-зима 2025-2026.

В конце показа, когда модели продемонстрировали все наряды, на подиум традиционно вышла создательница коллекции. 69-летняя Донателла продемонстрировала наряд черного цвета, который включал обтягивающие лосины, сапоги на огромной платформе, а также жакет с золотыми пряжками, что украшали его спереди, на спине и рукавах.

Донателла Версаче на подиуме в день показа / Фото: Getty Images

Жакет Донателлы привлек особое внимание, ведь очень похож на тот, который она носила 33 года тому назад.

Донателла Версаче позирует для фото в Лондоне, 1992 год / Фото: Getty Images

Скорее всего, модельер надела именно тот самый жакет, ведь он является для нее важной семейной реликвией - его сшил для нее старший брат Джанни Версаче в 1992 году. Жакет был вдохновлен коллекцией Miss SNM, одной из самых запоминающихся работ Versace всех времен.

Донателла и Джанни Версаче позируют для фото в Лондоне, 1992 год / Фото: Getty Images

Также Джанни сшил для Донателлы еще один наряд - черное бандажное платье в стиле БДСМ. В этом наряде в 1993 году Донателла посетила вечеринку, которая проходила в публичной библиотеке в Нью-Йорке.

Донателла и Джанни Версаче / Фото: Getty Images

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