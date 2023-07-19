В откровенном белом монокини: Джулию Фокс сфотографировали папарацци на пляже

Это был наряд, который мало что прикрывал, но он изначально и не призначался для пляжа.

Американская модель Джулия Фокс попала под прицел папарацци на одном из пляжей Нью-Йорка, где отдыхала с подругой. 33-летняя знаменитость выбрала очень смелый наряд, который мало что скрывал на ее теле.

На Джулии было белое монокини от бренда PrettyLittleThing, изготовленное из тонкой ткани, через которую отчетливо просвечивались ее формы. У купальника помимо вырезов была еще и бретелька-халтер, но Фокс ее не надела - она просто висела впереди ее груди как завязка.

Что интересно, этот купальник на самом деле является боди и предназначен для носки не на пляж, но Джулия решила иначе.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Стоимость такого боди сейчас составляет 19 долларов и 20 центов.

Купальник, как у Джулии Фокс / скриншот с www.prettylittlething.us

Этот пляжный образ модель дополнила штанами-сеткой с низкой посадкой, кепкой, сумкой-хобо и второй сумкой, в которой несла вещи для отдыха на пляже. Также на голове у нее была кепка, а на глазах солнцезащитные очки.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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