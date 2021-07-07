В откровенном кроп-топе и брюках: Хейли Бибер на прогулке в Лос-Анджелесе

В откровенном кроп-топе и брюках: Хейли Бибер на прогулке в Лос-Анджелесе

24-летняя модель снова была запечатлена фотографами на улице в Лос-Анджелесе.

В повседневной жизни Хейли Бибер часто носит разные топы, сочетая из с брюками, шортами или велосипедками. Вчера модель также надела короткий трикотажный топ, сочетая его с бежево-коричневыми широкими брюками с высокой талией в принт "гусиная лапка". Лук звезда дополнила черно-белыми кроссовками и маленькой коричневой сумкой.

Хейли Бибер / Getty Images

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Напомним, ранее в прошлом месяце Хейли Бибер приезжала на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном также в аутфите с голым животом. Некоторые эксперты по этикету, да и поклонники четы Бибер, несколько раскритиковали выбор наряда для такой встречи. Муж модели Джастин тогда тоже отличился, надев под классический костюм бело-голубые кроссовки.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

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Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (17 фото)

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