В откровенном кроп-топе с кружевом: певица блеснула сосками на церемонии в Нью-Йорке

Лили Аллен / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии CFDA Fashion Awards, которую организовал Совет модельеров Америки. На мероприятии собралось немало звездных красавиц, которые хвастались перед камерами лучшими своими нарядами.

Один из самых откровенных луков на ивенте продемонстрировала британская певица Лили Аллен. Женщина предстала в ансамбле цвета айвори. На ней было кимоно, которое она потом сняла, и юбка макси с желтым кружевом сзади.

Лили Аллен / © Associated Press

Лили Аллен / © Associated Press

Но главным акцентом в луке артистки был кроптоп-полоска с кружевом и на бретельках, который лишь немного прикрывал ее грудь. В нем Лили смело сверкала сосками перед публикой.

Лили Аллен / © Associated Press

Аллен дополнила аутфит бежевыми остроносыми туфлями, интересными золотыми серьгами в ушах и кольцами на руках. Волосы она собрала в высокую прическу, сделала нежный макияж и розовый маникюр.