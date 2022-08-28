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В откровенном луке: американская актриса без бюстгальтера прогулялась по Лос-Анджелесу

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В откровенном луке: американская актриса без бюстгальтера прогулялась по Лос-Анджелесу

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Карруче Тран решила выйти в свет без белья.

34-летняя американская актриса и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран попала в объективы фотографов на улицах Лос-Анджелеса.

Женщина выбрала для своего выхода образ total black. На ней была рубашка, которую она не застегивала, а просто завязала на талии. Под ней на Тран не было бюстгальтера, поэтому она светила своим откровенным декольте.

Карруче Тран / © Getty Images
Карруче Тран / Фото: Getty Images

Лук Карруче дополнила мини-шортами и носками в сетку, которые одела сверху белых босоножек. На плече у нее висела черная сумочка.

Волосы актриса распустила, надела на лицо прямоугольные очки и завершила аутфит кольцами и длинным красным маникюром.

К слову, многие звезды, чтобы привлечь к себе внимание, выходят в свет без белья.

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