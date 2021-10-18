В откровенном мини-платье: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом и стройными ногами

Хлоя Ферри в наряде со шнуровкой в зоне декольте соблазнительно позировала на камеру.
Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки, на которых она продемонстрировала откровенный образ.
Девушка предстала в оливковом мини-платье со шнуровкой в зоне декольте, сквозь который она похвасталась своим пышным сексуальным бюстом.
Хлоя также продемонстрировала стройные загорелые ноги.
Аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, насыщенным вечерним макияжем и серьгами-кольцами. Позировала она на гламурном розовом кресле.
"Пойдем из этого мира со мной на мою планету", - подписала снимки Хлоя.
Ранее красотка сверкнула сосками в прозрачном нижнем белье с цветочными аппликациями.
Читайте также:
Детям не смотреть: провокационная британская телезвезда показала обнаженные ягодицы
На четвереньках: британская телезвезда в красном бикини похвасталась сексуальными формами
Смело: британская телезвезда в прозрачном белье сверкнула сосками