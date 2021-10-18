В откровенном мини-платье: британская телезвезда похвасталась пышным бюстом и стройными ногами

Хлоя Ферри в наряде со шнуровкой в зоне декольте соблазнительно позировала на камеру.

Звезда реалити шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram снимки, на которых она продемонстрировала откровенный образ.

Девушка предстала в оливковом мини-платье со шнуровкой в зоне декольте, сквозь который она похвасталась своим пышным сексуальным бюстом.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Хлоя также продемонстрировала стройные загорелые ноги.

Аутфит Ферри дополнила укладкой с локонами, насыщенным вечерним макияжем и серьгами-кольцами. Позировала она на гламурном розовом кресле.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

"Пойдем из этого мира со мной на мою планету", - подписала снимки Хлоя.

Ранее красотка сверкнула сосками в прозрачном нижнем белье с цветочными аппликациями.

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Откровенные образы Хлои Ферри (45 фото)

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