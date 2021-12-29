В откровенном мини-платье и с ортезом на ноге: Элизабет Херли взволновала поклонников

56-летняя актриса призналась, что получила травму ноги.
Элизабет Херли показала фолловерам в Instagram эффектный образ, в котором она отмечала Рождество.
Для этого праздника актриса выбрала откровенное блестящее розовое мини-платье с полуобнаженной спиной от Versace. Наряд имел сексуальное декольте и разрез, который оголял бедро.
Лиз себе вечерний макияж, укладку с локонами, надела на голову обруч с дождиком и украсила уши серьгами-кольцами.
Ее образ был бы идеальным, если бы не ортез на ноге. Херли сообщила поклонникам, что травмировала лодыжку.
Это взволновало поклонников актрисы. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.
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