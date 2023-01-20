В откровенном образе: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальным бюстом и стройными ногами

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей опубликовала в Instagram новое фото с пляжной фотосессии в Майами.

Актриса предстала перед фотокамерой в сексуальном аутфите. На ней был черный кружевной бюстгальтер, идеально подчеркнувший ее пышный бюст, и черные трусы с высокой талией, позволившие красавице показать свои стройные ноги.

Образ Вика дополнила кожанкой, спущенной с плеч, поясом для чулок и черными кожаными ботильонами. На шее у нее было интересное колье в виде тигра, а в ушах – лаконичные золотые серьги. Волосы Варлей собрала в низкий пучок и сделала макияж смоки-айс.

В сообщении Виктория поделилась советами, как развить в себе чувство уверенности:

"А я когда-то предупреждала, кого я бесила, дальше будет только хуже. Ну а если по делу, девушки, давайте поговорим об уверенности в себе. Есть несколько моментов, которые важны на пути к уверенности, и один из них: сравнивайте себя только с собой вчерашней, не зацикливайтесь на сложных жизненных ситуациях, только следите за тем, какие новые навыки и знания вы от этой ситуации получили. Постоянно обучайтесь, я убеждена, что под лежащий камень вода не течет, труд, учеба и дисциплина – кратчайший путь к вашей мечте".

Напомним, победительница проекта "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — показала подписчикам милые снимки с любимым Алексом Топольским.

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