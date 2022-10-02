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В откровенном платье, арт-маске и с когтями: певица Doja Cat в странном образе появилась на показе в Париже

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В откровенном платье, арт-маске и с когтями: певица Doja Cat в странном образе появилась на показе в Париже

Doja Cat / Фото: Getty Images

26-летняя рэперша удивила своим видом на фэшн-ивенте.

Певица Doja Cat любит эпатировать публику своими аутфитами. Она любит быть в центре внимания событий. Очередное появление рэперши не оставило ее без внимания.

Doja Cat посетила фэшн-шоу бренда Monot, состоявшееся в рамках Парижской недели моды. Перед фотографами она предстала в эпатажном и немного странном луке.

На ней было обтягивающее черное платье от Monot, состоящее из юбки миди и полосок на туловище, одна из которых прикрывала ее грудь. На руках звезды были нарисованы черные длинные перчатки, переходившие в длинные острые когти.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Лицо певицы было разрисовано арт-маской бело-голубого цвета. У нее были наращены длинные ресницы, а губы накрашены красной помадой.

Волосы рэперша распустили и заколола передние пряди, уши она украсила длинными бриллиантовыми серьгами, а шею – бриллиантовым колье.

Doja Cat / © Getty Images
Doja Cat / Фото: Getty Images

Doja Cat демонстрировала перед объектовым фотокамер свой необычный образ и стройную сексуальную фигуру в соблазнительном наряде.

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