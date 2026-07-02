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- Шоу-бизнес
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В откровенном платье и без нижнего белья: звезда реалити в провокационном луке привлекла внимание на церемонии
Оландрия Картен продемонстрировала на красной дорожке самый смелый образ вечера.
Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» Оландрия Картен стала одной из самых ярких гостей церемонии вручения премии BET Awards 2026, которая состоялась в Лос-Анджелесе.
Красавица появилась в эффектном откровенном платье насыщенного желтого цвета от бренда Theophilio, которое не оставило равнодушными ни фотографов, ни гостей мероприятия.
Наряд с полупрозрачной юбкой имел чрезвычайно глубокое декольте ниже пупка — оно прекрасно подчеркнуло пышный бюст звезды. Платье также имело высокий разрез до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги, драпировку и небольшой шлейф. Возле разреза наряд был украшен большой золотой брошью в виде цветка с кристаллами. Кроме того, модель была без нижнего белья.
Лук Оландрия дополнила золотистыми босоножками на шпильках с тонкими ремешками. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, руки — золотыми браслетами и кольцами, а в пупке был пирсинг с подвеской в виде крестика с бриллиантами.
У Картен была длинная волнистая прическа с боковым пробором, макияж с длинными ресницами и розовыми румянами, а также молочный маникюр с украшением из камней.