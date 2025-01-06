В откровенном платье и очках Celine: Майли Сайрус продемонстрировала татуировку на красной дорожке

32-летняя певица выбрала для своего появления на премии сексуальный наряд.

Майли Сайрус побывала на 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе. Она была номинирована в категории "Лучшая оригинальная песня" за свою композицию Beautiful That Way из фильма "Последняя танцовщица" с Памелой Андерсон в главной роли.

На красной дорожке артистка появилась в сексуальном луке. На ней было откровенное черное обтягивающее платье макси от бренда Celine. Наряд имел глубокое декольте и вырезы в форме бабочки на животе, украшенные каймой с серебряными пайетками и бисером.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

А еще платье имело обнаженную спину с глубоким вырезом, которую Майли продемонстрировала фотографам. В этом наряде она также похвасталась немалым количеством татуировок на теле.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Свой образ Сайрус дополнила стильными очками Celine Triomphe, которые надела на красной дорожке и позировала фотографам, черным клатчем со стразами и черными босоножками с камнями. Из украшений она выбрала элегантные серьги.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

У звезды была интересная прическа с челкой-шторкой, что придало ее луку легкого шика, макияж с блестящими тенями, черными стрелками и помадой с глянцевым покрытием.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Напомним, Майли Сайрус выкупила платье, в котором получила первое "Грэмми".

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