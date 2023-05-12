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В откровенном платье и с пандой на руках: модель Playboy засветила интимное место по дороге на день рождения

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1055
Время на прочтение
1 мин
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В откровенном платье и с пандой на руках: модель Playboy засветила интимное место по дороге на день рождения

Глоя Терае/Instagram Глоя Терае

У блондинки был гламурный провокационный лук.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае попала в объективы папарацци, когда шла в частное имение, где она организовала роскошную вечеринку в честь своего 30-летия. На руках она несла милую панду.

Хлоя выбрала для своего праздничного аутфита откровенный наряд. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди. Ноги у нее были полностью обнажены.

Глоя Терает / © Getty Images
Глоя Терает / Фото: Getty Images

Ее глубокое сексуальное декольте сразу же привлекало к себе внимание. Образ модель дополнила снимающимися рукавами с перьями, золотыми туфлями на шпильках, объемной укладкой с локонами, красивым макияжем с розовыми тенями на веках и молочно-золотистым длинным маникюром.

Глоя Терае/Instagram Глоя Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глоя Терае

Во время съемки на фотозоне Терае случайно немного засветила интимное место. Хотя, наверное, это было так задумано.

Глоя Терае/Instagram Глоя Терае / ©
Глоя Терае/Instagram Глоя Терае

Напомним, американская модель Кара Дель Торо появилась на улицах Лос-Анджелеса в платье с высоким разрезом, переходящим во вставку со шнуровкой. Под нарядом отсутствовало белье.

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Дата публикации
Просмотры
1055
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