В откровенном платье и шляпе-цилиндре: Мадонна показала, как отпраздновала 64-летие в Италии

Поп-дива Мадонна 16 августа отметила свое 64-летие и показала подписчикам в Instagram, какую бурную вечеринку устроила по этому поводу.

Звезда опубликовала закулисное видео в своем блоге с бурной вечеринки по случаю 64-летия, которую она организовала в Италии. Медж танцевала со своими шестью детьми, в том числе со старшей дочерью Лурдес Леон. Девушка облачилась в серебряное мини-платье с открытой спиной.

Сама виновница торжества на праздник приехала в эффектном черном платье с глубоким декольте и разрезом спереди, а также надела белую шляпу-цилиндр с красными губами и черной вуалью. Образ певица дополнила массивными украшениями на шее, браслетами на запястье, ярким мейк-апом и маникюром.

Мадонна танцевала, веселилась и задувала свечи на торте.

Ранее мы рассказывали, как поп-дива в мини-шортах появилась на роликах во время вечеринки Центральном парке Нью-Йорка. Тогда певица тоже была со своими детьми.

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