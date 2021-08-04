В откровенном платье и в объятиях мужа: Блейк Лайвли приехала с Райаном Рейнольдсом на премьеру фильма

В откровенном платье и в объятиях мужа: Блейк Лайвли приехала с Райаном Рейнольдсом на премьеру фильма

Супруги Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли присутствовали вместе на премьере фильма "Свободный парень" в Нью-Йорке.

На красной дорожке звездная пара появилась в объятиях друг друга. Они шутили, улыбались и позировали перед камерами фотографов с большим удовольствием. Видимо, за время длительного карантина соскучились по подобным мероприятиям.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

Премьера комедийного боевика Райана Рейнольдса "Свободный парень" состоялась во вторник вечером в театре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке. 44-летний актер с трудом сдерживал свое волнение, но был очарователен рядом с женой Блейк.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

33-летняя Лайвли была одета в достаточно откровенное розовое платье с пайетками. Блейк собрала свои длинные волосы в высокий хвост, подчеркнула лицо макияжем в натуральных оттенках, а также надела несколько серёг в уши и несколько колец с бриллиантами на пальцы. Выглядела актриса великолепно.

Блейк Лайвли / Associated Press

Блейк Лайвли / Associated Press

Райан был в бежевом вельветовом костюме с черно-белой рубашкой в шотландскую клетку под ним и обут в коричневые замшевые классические туфли. Также на его лице были очки.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

Читайте также: Семейство на прогулке: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерью вышли в город

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма "Детектив покемонов Пикачу" (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку