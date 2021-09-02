В откровенном платье от Etro: Адриана Лима на красной дорожке засветила следы от купальника

В откровенном платье от Etro: Адриана Лима на красной дорожке засветила следы от купальника

Бразильская модель Адриана Лима посетила открытие 78-го Венецианского кинофестиваля.

Открывался фестиваль показом фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли. Среди звездных гостей были Хелен Миррен, Бьянка Балти, Сара Сампайо и Адриана Лима.

40-летняя красавица вышла на дорожку в ослепительном платье от Etro, наряд был без бретелек, подчеркивал пышное декольте, а также усыпан пайетками и имел небольшой шлейф.

Адриана Лима / Associated Press

На некоторых снимках на декольте Лимы были видны следы от купальника. Все-таки закончилось лето и многие звезды вернулись из отпусков.

Адриана Лима / Associated Press

К платью с достаточно высоким разрезом Адриана подобрала массивные золотые серьги и браслет, который напоминал толстый золотой гвоздь. Длинные черные волосы модель распустила, сделала насыщенный макияж с блестящими тенями на веках и нюдовой помадой накрасила губы.

Адриана Лима / Associated Press

Платье с пайетками для выхода на красную дорожку также выбрала Хелен Миррен. 76-летняя английская актриса появилась перед камерами в компании своего супруга.

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