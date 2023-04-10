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В откровенном платье с восточным драконом: американская танцовщица засветила на вечеринке трусы и соски

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1239
Время на прочтение
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В откровенном платье с восточным драконом: американская танцовщица засветила на вечеринке трусы и соски

Дейзия Фрэнк / Фото: Getty Images

Дейзия Фрэнк надела на пати смелый наряд.

Дейзия Фрэнк посетила вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю празднования дня рождения своего друга генерального директора цифровой сети Zeus Network – Лемюэля Пламмера.

Девушка выбрала для своего появления откровенный лук. На ней было асимметричное черное платье с изображением цветных восточных драконов. Наряд имел шнуровку на туловище с одной стороны, поэтому ее бедро и нога были обнажены. Сквозь разрез Дейзия засветила черные трусы.

Дейзия Фрэнк / © Getty Images
Дейзия Фрэнк / Фото: Getty Images

А еще сквозь тонкую ткань были заметны соски Фрэнк, но это ничуть ее не смущало.

Аутфит она дополнила вьющейся прической и макияжем с черными стрелками и пышными накладными ресницами. В руке она держала сумку-седло от Christian Dior с цветочным принтом.

Обута Дейзия была в голубые босоножки с кристаллами на экстремально высокой платформе и каблуке. Она сделала длинный желтый маникюр и педикюр.

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Дата публикации
Просмотры
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