В откровенном розовом топе: Белла Хадид примерила пикантный лук

24-летняя американка сейчас находится в Париже.

Там Белла Хадид уже успела посетить показ Dior, где появилась с ног до головы одета в вещи от модного дома. На Хадид в тот день был черный топ-водолазка, который просвечивался и обнажал грудь знаменитости.

Также в кружевном топе модель была запечатлена фотографами во время прогулки по улицам Парижа.

Теперь в своем Instagram модель запостила фотографию, на которой запечатлена в сексуальном и откровенном розовом топе, любезно предоставленном французским дизайнером Симоном Порт-Жакемю. 24-летняя модель позировала для зеркального селфи. К пикантному топу Белла подобрала мешковатые брюки-карго, низко спущенные на ее бедра. В одной руке она держала свой смартфон, а в другой - несколько прядей своих длинных темных прямых волос.

Белла любит привлекать внимание подписчиков и часто постит откровенные снимки в своем фотоблоге.

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