В откровенном топе: британская певица продемонстрировала сексуальное декольте

23-летння Джой Крукс сходила на фэшн-презентацию в Лондоне без бюстгальтера.

Британская артистка Джой Крукс посетила фэшн-мероприятие, посвященное выпуску коллекции Maximilian сезона Autumn/Winter 2022. Ивент состоялся в Зеленой комнате отеля The Londoner в Лондоне.

Для своего выхода Джой выбрала образ total black. На ней был плащ, топ с откровенным декольте, которое обнажало ее привлекательную грудь, мини-юбка, плотные колготы и сапоги на грубой подошве. Свой лук она дополнила черной а-ля балаклавой.

Джой Крукс / Getty Images

Зону декольте Крукс украсила ожерельем с красными камушками и золотыми кулонами. На пальцах были золотые кольца. Гладкая прическа и макияж с пышными ресницами и коричневой помадой завершили аутфит Джой.

Ходить без нижнего белья стало сейчас трендом. Поэтому селебрити часто выходят в свет без бюстгальтеров. К примеру, американская актриса Зита Васс появилась на улицах Майами в прозрачном платье миди, расшитом жемчугом. Красотка сверкала сосками на камеру.

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