В откровенной футболке и с цепочкой на талии: Хайди Клум засветила грудь в поддержку сборной Германии

Модель посмотрела футбольный матч по телевизору.
Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум решила поддержать сборную Германии на "Евро-2020". Она с мужем Томом Каулитцем и друзьями посмотрела матч Франция – Германия, в котором первая одержала победу со счетом 1:0.
Клум надела футболку национальной сборной, которую обрезала прямо под грудью, и черные плавки от бикини. А свою талию модель подчеркнула золотой цепочкой.
"Удачи сегодня, Германия", - написала Хайди под фото.
А сам матч немка смотрела в мини-шортах, с бюстгальтером под футболкой и в шлепках на высокой платформе. С друзьями они ели пиццу и пили пиво, что звезда показала в сториз.
Напомним, 48-летняя Хайди Клум позировала в красном бикини, красиво подчеркивающем формы модели, у бассейна.
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