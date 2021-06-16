В откровенной футболке и с цепочкой на талии: Хайди Клум засветила грудь в поддержку сборной Германии

Модель посмотрела футбольный матч по телевизору.

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум решила поддержать сборную Германии на "Евро-2020". Она с мужем Томом Каулитцем и друзьями посмотрела матч Франция – Германия, в котором первая одержала победу со счетом 1:0.

Хайди Клум с мужем / Instagram Хайди Клум

Клум надела футболку национальной сборной, которую обрезала прямо под грудью, и черные плавки от бикини. А свою талию модель подчеркнула золотой цепочкой.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

"Удачи сегодня, Германия", - написала Хайди под фото.

А сам матч немка смотрела в мини-шортах, с бюстгальтером под футболкой и в шлепках на высокой платформе. С друзьями они ели пиццу и пили пиво, что звезда показала в сториз.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Напомним, 48-летняя Хайди Клум позировала в красном бикини, красиво подчеркивающем формы модели, у бассейна.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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Хайди Клум в мини-платьях (7 фото)

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