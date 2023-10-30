В откровенных мини: звезда реалити показала сексуальные образы, в которых она с подругами повеселились на хэллоуинской вечеринке

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – показала в Instagram сексуальные образы, в которых она с подругами повеселилась на хэллоуинской вечеринке.

Эмма выбрала откровенный лук невесты. На ней было кружевное боди с соблазнительным декольте, мини-юбка в сеточку с подвязками, чулки и высокие перчатки в сеточку. Обула она мюли с перьями, украсила голову фатой с бантом и взяла в руки букет невесты.

Актриса Кришелл Стаус была одета в красное мини-платье с корсетом и асимметричной юбкой, которое она скомбинировала с черными лакированными босоножками. В руке она держала большой нож, а на шее у нее был нарисован кровавый порез.

Звезда реалити-шоу Selling Sunset – Челси Лазкани – предпочла самый провокационный аутфит. Она сочетала черный кожаный топ-корсет с конусами на груди с черными трусами с кружевом и черными чулками с бантиками. Обула Челзи прозрачные стрипы. На шее у нее был ошейник, а на руке – наручники. Длинный красный маникюр завершил лук Лазкани.

Напомним, Эмма Эрнан в бикини винного цвета на завязках продемонстрировала стройные ноги.

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