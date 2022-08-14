В отличной форме: 28-летнего сына Арнольда Шварценеггера сфотографировали на прогулке с подружкой

У Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер четверо общих детей и 28-летний Патрик один из них. Сейчас парень живет в Нью-Йорке и на днях его видели с возлюбленной, моделью Эбби Чемпион, во время прогулки по престижному району Нохо.

Патрик был одет в белую майку в рубчик и широкие брюки пудрового цвета. Также парень надел кроссовки и несколько дорогих украшений: золотой медальон с изображением Иисуса, ожерелье с драгоценными камнями, а также две пары часов - спортивные и механические.

Эбби была одета в джинсовые шорты, черную оверсайз футболку, носки и кроссовки New Balance. На плече у девушки висела небольшая коричневая сумка, а на глазах были солнцезащитные очки.

Патрик Шварценеггер / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно на красной дорожке в Лос-Анджелесе появился еще один сын актера - 24-летний Джозеф Баэна. Он - внебрачный сын Шварценеггера и Милдред Патрисии Баэна, которая в годы появления парня на свет работала в доме знаменитости экономкой. Ребенка Арнолд признал, но именно он стал причиной развода актера с женой.

Джозеф Баэна / Фото: Associated Press

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