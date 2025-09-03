В отличной форме: 59-летняя Синди Кроуфорд в мини-юбке сыграла в гольф

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Реклама

Традиционно в первый понедельник сентября в США отмечают День труда. Это национальный праздник и выходной день. 59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — в своем Instagram показала, как провела этот день.

Судь по фото, он прошел очень активно — начался с прогулки вдоль пляжа с мужем — бизнесменом Рэнди Гербером, продолжился на поле для гольфа, а закончился поеданием мороженого.

Синди Кроуфорд с мужем / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд с мужем / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди была запечатлена во время игры в гольф. Она одета в черное поло и короткую юбку в клетку. Супермодель как раз замахивается клюшкой для удара по мячу.

Реклама

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Кроуфорд находится в отличной физической форме. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас. Секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

Ранее, напомним, дочь Синди Кроуфорд — модель Кайя Гербер — появилась в Венеции с новым бойфрендом. Избранником известной модели стал актер из фильма «Громовержцы».