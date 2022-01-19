В отличной форме: Бар Рафаэли запостила новое фото в бикини

Израильская модель Бар Рафаэли любит постить в Instagram разные снимки, где запечатлена в купальниках.

Новое такое фото многодетная мать сделала прыгая на кровати. Судя по всему, Бар пыталась сделать фото в прыжке, но у нее не очень получилось, так как голова в кадр не поместилась.

Зато хорошо видно утонченную фигуру модели. Правда, стоит также сказать, что Рафаэли много времени уделяет спорту и тренировкам, поэтому смело может предстать в кадре в таком виде.

Еще модель также поделилась фотографией со своей собакой, несколько селфи Бар сделала во время прогулки.

И продемонстрировала свой вечерний аутфит в прозрачной кофте под которой виден бюстгальтер.

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