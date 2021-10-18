В отличной форме: Ева Лонгория в кроп-топе и лосинах вышла на пробежку

В отличной форме: Ева Лонгория в кроп-топе и лосинах вышла на пробежку

46-летняя актриса и продюсер Ева Лонгория активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни.

Ева показала подписчикам в Instagram фото с пробежки, а также свою фотографию во всей красе, когда была одета в спортивный серый топ на тонких бретельках и лосины с высокой талией, а обута в белые кроссовки.

"Когда вы в процессе бега, но пейзаж слишком красивый, чтобы не сделать фото", - подписала кадр актриса. К тренировкам Ева относится серьезно, редко их пропускает и, наоборот, часто показывает, как занимается спортом у себя дома или на заднем дворе.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Также Лонгория поделилась видео своей тренировки с видом на океан. Ева тренируется в черном костюме на специальном батуте и, похоже, кайфует от этого процесса.

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