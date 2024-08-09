В отличной форме: израильская топ-модель Бар Рафаэли сыграла в теннис

Девушка активно проводит свое свободное время.
39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли после продолжительного декретного отпуска – у нее трое детей – вернулась в моделинг и активно принимает участие в фотосессиях. А для этого усиленно взялась за свою физическую форму и уже выглядит даже лучше, чем до родов. В этом ей помог спорт – тренируется Бар каждый день, чередуя силовые тренировки и кардио.
Видимо, чтобы разнообразить спортивные занятия, Рафаэли решила попрактиковаться в теннисе. На новых фото она как раз позирует на теннисном корте.
Бар запечатлена в спортивном топе, шортах и кроссовках New Balance. В таком луке модель напоминает профессиональную спортсменку. А после тренировки она дополнила свой лук сумкой Celine, белой футболкой с принтом и солнцезащитными очками в белой оправе.
"Спорт наполняет меня счастьем. Я чувствую себя более энергичной, если час в день посвящаю фитнесу", - признается модель.
Напомним, ранее топ-модель Бар Рафаэли в бикини сверкнула фигурой. Она позировала у бассейна в пустыни.
Читайте также:
- Как сделать макияж за 8 минут – показывает топ-модель Бар Рафаэли
- На диете не сидит: топ-модель Бар Рафаэли показала свой калорийный ужин
- В кружевном белье и джинсах: модель Бар Рафаэли сверкнула плоским животом