В отличной форме: Колин Фаррелл в одних шортах вышел на пробежку

45-летний ирландский актер был запечатлен папарацци в Лос-Андежелесе.

Колин Фаррелл вышел на пробежку по улицам города. Видимо, погода в этот день в Лос-Анджелесе была очень жаркой, так как актер решил бегать в одних лишь спортивных шортах, носках, кроссовках и бандане на голове. Бежал Фаррелл, разумеется, без маски. Впрочем, люди, которые шли позади него также свободно прогуливались без масок.

Стоит отметить, что Колин находится в отличной физической форме. Видимо, спортом артист занимается регулярно, так как лишнего веса у него, судя по фотографии нет.

Колин Фаррелл / Getty Images

Кстати, многие голливудские звезды занимаются спортом на свежем воздухе. Кто-то любит кататься на велосипеде, как Арнольд Шварценеггер, например, а кто-то бегает, как Риз Уизерспун и Голди Хоун. Британский принц Гарри, который раньше шил в Лондоне также бывал замечен фотографами на пробежках, но переехав в Санта-Барбару теперь предпочитает прогулки на байке.

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