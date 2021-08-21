В отличной форме: модель Сара Сампайо вышла на прогулку в розовых велосипедках

Модель продемонстрировала удобный стритстайл лук.

Португальская модель Сара Сампайо, которая прославилась своим сотрудничеством с брендом Victoria's Secret, продолжает еженедельные тренировки в зале. В минувшую пятницу 30-летняя красотка была замечена, когда решила зайти за едой после тренировки в Лос-Анджелесе.

Сара была одета в розовые велосипедки и укороченное худи. Волосы она собрала в небрежный хвост, а белые кроссовки сочетала с салатовыми носками. На лице у модели не было макияжа, но вот на плече висела модная сумка в стиле нулевых.

Сара Сампайо / Getty Images

Девушка сейчас в отличной форме, хоть и немного набрала вес. Возможно, модель позволила себе это после того, как прекратила сотрудничество с Victoria's Secret, который решив сменить концепцию отказался от "ангелов", а другие бренды не обращают внимания на такие мелочи и не заставляют своих моделей седеть на изнурительных диетах.

Шоу Victoria's Secret / Associated Press

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Сара Сампайо в бикини на отдыхе (17 фото)

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