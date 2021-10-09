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В отличной форме: молодая мама Эльза Хоск сверкнула идеальным прессом

В отличной форме: молодая мама Эльза Хоск сверкнула идеальным прессом

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Шведская модель продолжает демонстрировать подписчикам свои стильные повседневные луки.

Молодая мама Эльза Хоск в отличной форме и не устает это показывать поклонникам. Как раз на новых снимках, опубликованных в Instagram, 32-летняя блондинка и экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась своим безупречным животом и прессом.

Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

На прогулку Хоск вышла в черном кроп-топе на пуговицах, штаны цвета хаки с заниженной талией, к которым подобрала черный кожаный пояс, а сверху надела тренч от Burberry. В руках модель держала большую черную сумку на короткой ручке.

Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Волосы модели были собраны в низкий хвост, а на лице был легкий макияж, идеальный для повседневной прогулки.

Эльза Хоск / © Instagram Эльзы Хоск
Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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