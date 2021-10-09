В отличной форме: молодая мама Эльза Хоск сверкнула идеальным прессом

Шведская модель продолжает демонстрировать подписчикам свои стильные повседневные луки.

Молодая мама Эльза Хоск в отличной форме и не устает это показывать поклонникам. Как раз на новых снимках, опубликованных в Instagram, 32-летняя блондинка и экс-"ангел" Victoria's Secret похвасталась своим безупречным животом и прессом.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

На прогулку Хоск вышла в черном кроп-топе на пуговицах, штаны цвета хаки с заниженной талией, к которым подобрала черный кожаный пояс, а сверху надела тренч от Burberry. В руках модель держала большую черную сумку на короткой ручке.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Волосы модели были собраны в низкий хвост, а на лице был легкий макияж, идеальный для повседневной прогулки.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Читайте также:

Собралась на прогулку: Эльза Хоск сверкнула сосками и стройными ногами

Подчеркнула формы розовым бикини: Эльза Хоск на отдыхе

В необычном винтажном платье: Эльза Хоск на пляжной прогулке

Образы Эльзы Хоск (22 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку