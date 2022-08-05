В отличной форме: Синди Кроуфорд в синем бикини показала фото из отпуска

Американской модели Синди Кроуфорд 56 лет, но ее фигуре могут позавидовать и многие 30-летние. Звезда показала новые кадры с пляжного отдыха с семьей.
Синди запостила несколько видео и фото в своем блоге в Instagram. На одном из снимков она позирует в синем бикини, поверх которого набросила белый банный халат. В подписи Кроуфорд коротко отменила: "После купания".
Видимо, звезда плавала в озере и наслаждалась отдыхом.
Также Синди опубликовала фото, на котором запечатлена в обнимку с мужем Рэнди Гербером с подписью: "Добро пожаловать на остров Гербер". На фото модель позирует в белом коротком платье и босиком, а на голове у нее бейсболка. Ее муж тоже в бейсболке, в зеленой футболке и светло-серых шортах.
Также Синди опубликовала видео и показала, как управляет небольшим катером.
Ранее мы рассказывали, что модель поддержала Украину и призвала помогать украинским беженцам.
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