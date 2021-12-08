В отличной форме: Скарлетт Йоханссон в стильном комбинезоне на светской церемонии

37-летняя актриса Скарлетт Йоханссон в последнее время часто появляется на публике.

На этой неделе звезда фильма "Черная вдова" посетила вместе с мужем Колином Джостом 44-ю церемонию вручения Премии центра Кеннеди в Вашингтоне.

Скарлетт Йоханссон с мужем Колином / Getty Images

А также уже сама вчера приехала на церемонию вручения премий People's Choice Awards в Санта-Монике, где ей вручили награду в категории "Женщина-кинозвезда 2021 года" за фильм "Черная вдова".

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

В своей речи Скарлетт поблагодарила людей за их выбор (победителей в этой премии выбирают люди), а также крутую команду фильма, с которой ей посчастливилось поработать, а именно режиссера Кейт Шорленд, продюсера Викторию Алонсо и коллег Флоренс Пью и Рэйчел Вайс.

Скарлетт Йоханссон / Getty Images

Недавно Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой, но она уже в отличной форме. Для светского выхода звезда выбрала черный комбинезон Gabriela Hearst без рукавов, с корсетным верхом и белой полоской на корсете и широкими брюками. И дополнила образ серьгами-висюльками, несколькими кольцами на пальцах, красивым макияжем с насыщенной помадой на губах, а светлые волосы собрала в пучок.

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