В отличной форме: звезду Victoria's Secret Карли Клосс впервые заметили после родов

Совсем недавно модель Карли Клосс прославившаяся как "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret, во второй раз стала мамой – у нее родился мальчик. Новостью о пополнении в семье женщина поделилась в Instagram. Она опубликовала милое фото новорожденного малыша, появившегося на свет 11 июля, и сообщила в подписи, что его зовут Элайджа Джуд.

Спустя три недели после родов Карли впервые сфотографировали на улице папарацци и она была в потрясающей форме.

Модель вначале подловили на небольшой прогулке в черном комбинезоне, который она носила с поясом, сумкой от Savette Symmetry и солнцезащитными очками Dior. Обута она была в черные шлепанцы.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

Позже звезду заметили в черном костюме состоящей из кофты на пуговицах и штанов с разрезами, который она носила с теми же шлепанцами и несколькими лаконичными украшениями.

Карли Клосс / Фото: Getty Images

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