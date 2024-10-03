В оттенках бирюзы и клетке: Сара Джессика Паркер в ярком наряде прошлась по улицам Нью-Йорка

Съемки сериала "И просто так..." все еще продолжаются, поскольку главную звезду этого шоу - Сару Джессику Паркер - опять заметили за работой на улице в Нью-Йорке. Своим необычным нарядом она напомнила нам всем, что ее героиня в этом шоу любит быть яркой и выделяться из толпы.

В этот раз для Кэрри Брэдшоу костюмеры подобрали объемный свитер крупной вязки, который был выполнен в ярком бирюзовом цвете и на манжетах его украшали кристаллы. Носила она свой свитер с плотными колготками, которые идеально сочетались с ним по цвету, а также длинной клетчатой юбкой с асимметричным подолом.

Этот наряд она носила также с бежевыми туфлями на каблуках и сумкой-шоппером. Волосы актрисы были собраны в низкий хвост.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Похоже, что в новом сезоне сериала Паркер решила быть очень яркой и оригинальной, ведь ранее она также не раз появлялась в луках розового цвета. Как-то папарацци подловили ее в платье-пальто с белыми пуговицами и рукавами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Читайте также: