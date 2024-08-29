В оттенках фиолетового: яркая Сара Джессика Паркер на съемках сериала "И просто так..."

Ежедневно на съемках актриса демонстрирует красивые наряды.
Во время съемок сериала "И просто так…", которые сейчас полным ходом идут в Нью-Йорке, главную звезду шоу - Сару Джессику Паркер - заметили папарацци. Она снималась в новом єпизоде сериала, просто на улице.
Вероятно, по сюжету, героиня Кэрри Брэдшоу пошла на обед со своими подругами, поскольку в кадр также попали: Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури. Они все сидели за столом в ресторане и болтали.
Паркер в этой сцене появится в наряде фиолетового оттенка, ведь на ней будет яркая легкая юбка миди и полупрозрачная блуза з длинными рукавами. Наряд актрисы был от Chanel.
Также внимание привлекала обувь звезды, ведь ее босоножки были не просто оригинальными, но и очень яркими и усыпанными стразами.
Также стриминг Max уже поделились небольшим тизером сериала, но любіе подробности сюжета и дату релиза пока держат в секрете.
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