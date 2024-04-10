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В оттенках коричневого: модель Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке

В оттенках коричневого: модель Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Известная модель вышла на ежедневную прогулку и сверкнула животом.

Известную американскую модель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

Поскольку на улице была теплая солнечная погода, звезда надела куртку нежно-кремового оттенка с молнией и коричневые широкие штаны со строчками. Также на моделе был черный кроп-топ с длинными рукавами.

Дополнили ее лук черная обувь на каблуках и сумка от Loewe с трендовой золотой цепочкой. На глазах у Ратажковски были черные солнцезащитные очки Luv Lou. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Луки в такой цветовой гамме Эмили выбирает довольно часто, вероятно, коричневый - один из ее любимых цветов.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images
Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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