В оттенках коричневого: модель Эмили Ратажковски сфотографировали на прогулке

Известная модель вышла на ежедневную прогулку и сверкнула животом.
Известную американскую модель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.
Поскольку на улице была теплая солнечная погода, звезда надела куртку нежно-кремового оттенка с молнией и коричневые широкие штаны со строчками. Также на моделе был черный кроп-топ с длинными рукавами.
Дополнили ее лук черная обувь на каблуках и сумка от Loewe с трендовой золотой цепочкой. На глазах у Ратажковски были черные солнцезащитные очки Luv Lou. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.
Луки в такой цветовой гамме Эмили выбирает довольно часто, вероятно, коричневый - один из ее любимых цветов.
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