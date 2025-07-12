В оттенках цвета хаки и с особым браслетом на руке: Мелания Трамп посетила с мужем Техас

Мелания Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и его жена первая леди Мелания Трамп посетили 11 июля Техас, где с 4 по 5 июля произошло наводнение, в результате которого разрушены дома, погибли по меньшей мере 121 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Во время встречи Трампі пообщались со спасателями, которые показали им последствия стихии. Также пара приняла участие в пресс-конференции, где особое внимание привлекло украшение на руке у первой леди. Помимо обручального кольца, на руке у Мелании Трамп также был браслет с шармами, который, по ее словам, был подарен ей в честь девочек, погибших во время наводнения в Camp Mystic — летнем лагере для девочек, который сильно пострадал из-за наводнения.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Что касается остального аутфита Мелании для этой встречи, то она надела простой наряд в оттенках хаки. Первая леди носила однотонную футболку, прямые брюки из денима, а также куртку-парку.

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Мелания Трамп / © Associated Press

От солнца Мелания спряталась за черной кепкой, а чтобы было удобно передвигаться и комфортно лететь в самолете обула Converse.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press Мелания Трамп / © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press