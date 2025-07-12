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В оттенках цвета хаки и с особым браслетом на руке: Мелания Трамп посетила с мужем Техас
Первая леди сопровождала мужа во время поезки.
Президент США Дональд Трамп и его жена первая леди Мелания Трамп посетили 11 июля Техас, где с 4 по 5 июля произошло наводнение, в результате которого разрушены дома, погибли по меньшей мере 121 человек, еще 160 считаются пропавшими без вести.
Во время встречи Трампі пообщались со спасателями, которые показали им последствия стихии. Также пара приняла участие в пресс-конференции, где особое внимание привлекло украшение на руке у первой леди. Помимо обручального кольца, на руке у Мелании Трамп также был браслет с шармами, который, по ее словам, был подарен ей в честь девочек, погибших во время наводнения в Camp Mystic — летнем лагере для девочек, который сильно пострадал из-за наводнения.
Что касается остального аутфита Мелании для этой встречи, то она надела простой наряд в оттенках хаки. Первая леди носила однотонную футболку, прямые брюки из денима, а также куртку-парку.
От солнца Мелания спряталась за черной кепкой, а чтобы было удобно передвигаться и комфортно лететь в самолете обула Converse.