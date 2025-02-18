В оттенке розового золота: гламурная Джессика Честейн вышла на красную дорожку Берлинского кинофестиваля

Оскароносная звезда Джессика Честейн посетила премьеру фильма "Сны" (Dreams), в котором сыграла главную роль. На красную дорожку актриса вышла в гламурном длинном платье-бюстье от бренда Gucci, которое для нее создали по индивидуальному заказу. Это был наряд полностью расшитый пайетками, а также в нескольких местах украшен прозрачными кружевными вставками.

Джессика носила платье в сочетании с розовой накидкой, выполненной из лоскутков тонкого шифона, а также украшениями от Damiani и туфлями на каблуках. Волосы актрисе стилисты уложили в гладкую прямую прическу с пробором, а также на ее лице был насыщенный сверкающий макияж.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Перед выходом на красную дорожку Честейн появилась на фотоколле, который был посвящен этой картине. На актрисе был элегантный наряд тоже от Gucci, в котором она и ее команда стилистов сочетали красивую салатовую блузу и черные брюки, а вот в руке Джессика держала сумку Gucci Jackie 1961 с застежкой-защелкой, которую просто обожала когда-то бывшая первая леди Америки Жаклин Кеннеди.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

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