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В оверсайз пальто и белых кедах: Шакиру заметили после ужина в фешенебельном ресторане

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В оверсайз пальто и белых кедах: Шакиру заметили после ужина в фешенебельном ресторане

Шакира / Фото: Getty Images

Знаменитость выбрала однотонный наряд, но разбавила его светлой обувью.

Шакуру подловили папарацци на улице в Нью-Йорке после того, как она провела приятный вечер в модном среди звезд ресторане Nobu. Фото сделали, когда она после ужина шла к своей машине.

Певица была одета в черный наряд, сочетав кожаные штаны, футболку и длинное оверсайз пальто. Также в руке Шакира держала небольшую сумку черного цвета и украсила шею множеством цепочек.

Единственной яркой вещью в ее образе были белые кеды на платформе. А вот волосы она распустила и накрутила в легкие волны.

Шакира / © Getty Images
Шакира / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике произошло после того, как Шакира отпраздновала официальный выпуск своего нового альбома Las Mujeres Ya No Lloran, который стал двенадцатым ее студийным альбом. На презентацию, которая состоялась во Флориде, она пришла в черном мини с аппликацией от Модного дома Balmain.

Шакира / © Associated Press
Шакира / Фото: Associated Press

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