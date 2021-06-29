В жакете оверсайз и с любимой сумкой: Джиджи Хадид сходила на показ Марка Джейкобса

В жакете оверсайз и с любимой сумкой: Джиджи Хадид сходила на показ Марка Джейкобса

Девушку сфотографировали перед мероприятием.

28 июня в нью-йоркской публичной библиотеке состоялся показ осенне-зимней коллекции Marc Jacobs. Мероприятие посетило много звезд, одной из которых стала модель Джиджи Хадид.

Молодая мама была одета в модный двубортный оверсайз-блейзер мужского кроя, который сочетала с черным кроп-топом и коричневыми штанами. Дополнили наряд Джиджи черные кеды Converse и маленькая сумка Loro Piana, с которой она в последнее время часто появляется.

Она надела солнцезащитные очки, а вот из украшений выбрала лишь массивные цепочки на шее.

Джиджи Хадид / Getty Images

Также посетил показ и создатель коллекции модельер Марк Джейкобс. На шоу он прибыл в любимом образе, сочетав белую жемчужную нить с полностью черной водолазкой, брюками и массивными ботинками.

Марк Джейкобс / Getty Images

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