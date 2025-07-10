В оверсайз жакете и юбке-трубе: возлюбленную Леонардо Ди Каприо заметили на модном шоу

Виттория Черетти / © Getty Images

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Снимки были сделаны перед началом шоу Модного дома Balenciaga, которое было последним для Демны Гвасалии на посту креативного директора.

27-летняя Виттория пришла на мероприятие в черном луке, который включал жакет оверсайз с одной пуговицей и белыми манжетами, которые выглядывали из-под него. Носила жакет она на голое тело. Также в луке присутствовала длинная юбка-труба, которая позволяла рассмотреть публике только остроносые туфли Виттори. Волосы она уложила в легкие волны а на лице сделала нейтральный нюдовый макияж.

Виттория Черетти / © Getty Images

Напомним, что также совсем недавно Виттория провела время со своим бойфрендом Леонардо Ди Каприо в Венеции — пара посетила свадьбу миллиардера Джеффа Безовса и его возлюбленной Лорен Санчес. Черетти несколько раз попадала под прицел папарацци и даже с бойфрендом, что большая редкость.

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Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо (в кепке) / © Getty Images