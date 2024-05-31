В ожидании первенца: беременная Нина Агдал в бикини засветила подросший живот

О 32-летней датской модели и бывшей девушке Леонардо Ди Каприо – Нине Агдал – давно было ничего не слышно, она не принимала участие в промокампаниях известных брендов и не выходила на подиум. Но недавно она вернулась с хорошими новостями – девушка ждет своего первого ребенка. Отец малыша – ее 29-летний бойфренд – блогер, боксер и рестлер Логан Пол.

Нина не стала скрывать свою беременность и уже публикует в Instagram фото своего подросшего живота.

Фото: Instagram Нины Агдал

Девушка позировала красном в бикини перед зеркалом у себя дома. Фото она никак не подписала.

Напомним, ранее модель Нина Агдал сверкнула фигурой в эффектном купальнике. Она снялась для легендарного журнала Sports Illustrated, которому в этом году исполняется 60 лет. Получается, что во время этого пляжного фотосета она уже была в первом триместре беременности.

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