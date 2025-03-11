В ожидании первенца: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо засветила беременный живот

32-летняя американская модель, победительница конкурсов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" - Оливия Калпо - беременна первенцем, об этом сама звезда рассказала в своем Instagram, где показала фото с уже округлившимся животом.

instagram.com/oliviaculpo

Девушка позирует в белом длинном платье с драпировками, придерживая живот рукой. "Следующая глава - материнство", - гласит подпись под фото.

instagram.com/oliviaculpo

Отец ребенка – игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри, за которого модель вышла замуж летом 2024 года.

instagram.com/oliviaculpo

Оливия давно мечтала стать матерью, но ранее открыто говорила, что страдает от эндометриоза, заболевания, которое может осложнять возможность забеременеть.

Ранее, напомним, Оливия Калпо в кокетливом луке посетила открытие свадебного салона украинского бренда WONÁ Concept в Лос-Анджелесе. Она надела на ивент черное короткое платье на тонких бретельках от этого бренда из коллекции Evening.

Оливия Калпо/Пресс-служба

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