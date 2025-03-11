В ожидании первенца: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо засветила беременный живот

Модель поделилась радостной новостью.
32-летняя американская модель, победительница конкурсов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" - Оливия Калпо - беременна первенцем, об этом сама звезда рассказала в своем Instagram, где показала фото с уже округлившимся животом.
Девушка позирует в белом длинном платье с драпировками, придерживая живот рукой. "Следующая глава - материнство", - гласит подпись под фото.
Отец ребенка – игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри, за которого модель вышла замуж летом 2024 года.
Оливия давно мечтала стать матерью, но ранее открыто говорила, что страдает от эндометриоза, заболевания, которое может осложнять возможность забеременеть.
Ранее, напомним, Оливия Калпо в кокетливом луке посетила открытие свадебного салона украинского бренда WONÁ Concept в Лос-Анджелесе. Она надела на ивент черное короткое платье на тонких бретельках от этого бренда из коллекции Evening.
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