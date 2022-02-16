В пачке и пуантах: Екатерина Кухар показала снимок с мужем на пляже

В пачке и пуантах: Екатерина Кухар показала снимок с мужем на пляже

Прима-балерина поддержала патриотический челлендж.

Екатерина Кухар присоединились к патриотическому челленджу, который запустил президент Украины Владимир Зеленский с супругой по случаю Дня единения.

Балерина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с мужем Александром Стояновым на камнях на пляже. Супруги подбросили в воздух сухие краски желто-голубого цвета, символизирующие украинский флаг. Фото получилось красивым и позитивным.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Instagram Екатерины Кухар

Одета Екатерина в белую пачку и бежевые пуанты. На Александре – белые хореографические шорты.

"UAразом. Кожен з нас — про волю до життя, про сміливість, любов та свободу! Нехай небо буде мирним та спокійним! Ми вдома! Ми разом! З Днем Єднання, Україно! " – написала балерина под фото.

Напомним, чтобы присоединиться к патриотическому челленджу, нужно сделать фото или видео с украинским флагом, добавить хештег #Uaразом, пометить человека, которому хотите передать челлендж, и опубликовать.

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