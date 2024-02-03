В пальто А-силуэта и с серьгами-пусетами: Ники Хилтон пришла на фэшн-шоу

40-летняя светская львица, предпринимательница и младшая сестра Пэрис Хилтон в стильном образе появилась на показе.

Ники Гилтон попала в объектив папарацци, когда прибыла на модный показ бренда Marc Jacobs, который состоялся в Armory Park Avenue в Нью-Йорке.

На светской львице было короткое серое пальто А-силуэта с черными пуговицами, черные кожаные перчатки, черные капроновые колготки и черные лакированные балетки. В руке она держала черный клатч на золотой цепочке.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ники сделала укладку и украсила ее черным обручем, макияж с пышными ресницами, а в ушах были жемчужные серьги-пусеты.

Напомним, ранее Ники Хилтон и ее двоих детей сфотографировали в фемили-луках.

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