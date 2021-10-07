В пальто Balmain и на шпильках: Тина Кароль почтила память погибших в Бабьем Яру

В пальто Balmain и на шпильках: Тина Кароль почтила память погибших в Бабьем Яру

Певица приняла участие в официальной церемонии памяти жертв трагедии "Бабий яр. Вечная память".

Вчера, 6 октября, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

В мероприятиях приняли участие президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской, президент Израиля Ицхак Герцог, президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Святослав Вакарчук, Тина Кароль и другие.

Сайт президента Украины

Кароль появилась там в образе total black. На ней было элегантное двубортное пальто от Balmain с золотистыми пуговицами стоимостью 3695 долларов.

Тина Кароль/Facebook Павла Орлова

Свой аутфит артистка дополнила капроновыми колготками и туфлями-лодочками на шпильках.

Тина Кароль/Facebook Павла Орлова

Волосы ее были красиво уложены, а на лице был нежный макияж.

Тина Кароль/Facebook Павла Орлова

Напомним, на памятную церемонию Елена Зеленская надела гранатовое пальто с тонким поясом и черные сапоги. На плече у нее висела черная сумка-багет.

Елена Зеленская / Сайт президента Украины

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