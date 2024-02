В пальто без рукавов и совершенно прозрачной водолазке: Дженнифер Лопес на вечернем шоу в Нью-Йорке

54-летняя Дженнифер Лопес привлекла внимание на улице в Нью-Йорке и собрала огромное количество поклонников, возле студии Saturday Night Live, когда направлялась на съемку программы. Звезда стала одной из гостей шоу, поскольку выступает как ведущая и с несколькими музыкальными номерами.

Наряд, в котором ее сфотографировали папарацци на улице, полностью состоял из вещей с новой кутюрной коллекции Модного дома Valentino весна-лето 2024, которую совсем недавно бренд презентовал в Париже. Дженнифер также была среди приглашенных гостей этой Недели моды, где сияла в разных нарядах.

Лук включал пальто без рукавов пастельного оттенка, стильные широкие штаны и совершенно прозрачную зеленую сетчатую водолазку, которую она носила в сочетании с бюстгальтером от Victoria’s Secret. На шее у Дженнифер было массивное золотое украшение, на руках высокие кожаные бирюзовые перчатки. В руке она держала небольшую сумку тоже от Valentino, обута была в золотые туфли на платформах от Dolce & Gabbana, на глаза надела очки от Chloe.

Макияж Лопес был в трендом коричневом оттенке, который получил название латте-макияж, а вот на голове у нее был парик с длинными волосами, ведь еще недавно звезда была замечена с короткой стрижкой из-за чего спровоцировала слухи, что отрезала волосы в каре.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

А вот в эфире Дженнифер появилась вначале не одна, а с Айо Эдебири и Хайди Гарднер. На певице опять был лук из новой коллекции Valentino.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Более подробно этот наряд с желтой юбкой-русалкой и оверсайз жакетом она показала на странице в Instagram.

В эфире Saturday Night Live Лопес представила песни This Is Me… Now и Can't Get Enough.

